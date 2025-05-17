Gök vatanın gizli kahramanları: uçak bakım teknisyenleri

Türk Hava Kuvvetlerinin önemli üslerinden biri olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan uçak bakım teknisyenleri, savaş uçaklarının sorunsuz şekilde havalanması ve güvenli uçuş yapabilmesi için mesai harcıyor.

Karadeniz Bölgesi’nin hava savunma görevleri başta olmak üzere yurt içi ve sınır ötesi operasyonlara destek sağlayan kritik üsler arasında yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki hava araçlarının bakımı basın mensuplarınca görüntülendi.

Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor, F-16 savaş uçaklarının uçuş öncesi ve sonrası kontrol, arıza tespit ve bakım işlemlerini titizlikle yürütüyor.

Teknisyenler, planlı bakım faaliyetlerinin yanı sıra ani gelişen durumlara da anında müdahale ederek, hava filosunun görev sürekliliğini sağlıyor.

Komutanlık bünyesinde yapılan çekimlerde, uçakların motor, iniş takımları, aviyonik sistemleri ve silah donanımları gibi kritik noktaları üzerinde yapılan kontroller görüntülendi. Teknisyenler, hava araçlarının uçuş emniyeti için periyodik bakımların yanı sıra modern teknoloji sistemleriyle arıza tespit ve onarım faaliyetlerini de sürdürüyor.