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        Amasya'da köy okulunda bestemşe turnuvası yapıldı

        Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilciliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Albayrak Köyü Şehit Yusuf Kaya İlk ve Ortaokulunda, Geleneksel Türk zeka oyunu olan bestemşe turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:53
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        Amasya'da köy okulunda bestemşe turnuvası yapıldı
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        Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilciliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Albayrak Köyü Şehit Yusuf Kaya İlk ve Ortaokulunda, Geleneksel Türk zeka oyunu olan bestemşe turnuvası düzenlendi.

        Albayrak köyünde taşımalı eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden yaklaşık 120 kişi turnuvaya katıldı.

        Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya Temsilcisi Canan Alıcıoğlu, organizasyondan dolayı çocukların çok mutlu olduğunu ifade ederek,

        “Şuan Albayrak köyündeyiz. İlkokul ve ortaokul öğrencileriyle birlikte bestemşe turnuvası yaptık. Bu turnuvadan önce 3 ay boyunca burada çocuklara bestemşe öğrettik ve oynadık. Okul öğretmenlerimizin onları sevdirmesi sayesinde bugün bu durumdayız. Geleceği zeka oyunlarıyla kuruyoruz. Geleceği kurmaya zeka oyunlarıyla devam edeceğiz" diye konuştu.

        Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları ve hediyeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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