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        Amasya'da aç kalan tilkiyi bir vatandaş besledi

        Amasya'da aç kaldığı için şehir merkezine inen tilki, bir vatandaş tarafından verilen ekmeği yedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:39
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        Amasya'da aç kalan tilkiyi bir vatandaş besledi
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        Amasya'da aç kaldığı için şehir merkezine inen tilki, bir vatandaş tarafından verilen ekmeği yedi.

        Amasya Meteoroloji Müdürlüğü gözlem sahasında gezen Bilal Şimşekoğlu, bir tilkiyle karşılaştı.

        Şimşekoğlu, yiyecek arayan tilkiye ekmek verdi. Ekmeği alıp yiyen tilki, bölgeden uzaklaştı.

        Bilal Şimşekoğlu'nun tilkiyi beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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