Amasya'da traktör kullanıcılarına reflektör eğitimi verildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Keşlik köyünde, jadarma trafik ekipleri tarafından, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını azaltmak maksadıyla, 86 traktör sürücüsüne, römorklarda üçgen reflektör kullanımının önemi hakkında trafik eğitimi verildi.

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