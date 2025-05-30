Amasya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Amasya Mihri Hatun Anaokulunda, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Öğrenciler yıl sonu gösterilerinin ardından okulun bahçesinde düzenlenen geleneksel çocuk oyunları oynadı.

Geleneksel oyunların gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması hedefiyle düzenlenen şenlikte, çuval yarışı, minder kapmaca, körebe, mendil kapmaca gibi oyunlar okul bahçesinde öğrenciler tarafından oynandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, unutulmaya yüz tutmuş oyunları tekrar gün yüzüne çıkarmak, kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Programa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.