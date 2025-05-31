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        Göynücek'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi toplandı

        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:05
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        Göynücek'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi toplandı
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        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıya, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlık etti.

        Toplantıda, 2025 yılı içerisinde köylerde yapılması planlanan altyapı ve hizmet projeleri de ele alındı.

        Gündem maddeleri doğrultusunda yapılan görüşmelerin ardından birlik encümeni seçimleri gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, İl Genel Meclisi üyeleri ile ilçeye bağlı 38 köyün muhtarı katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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