Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.
Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.
Kentte beklenen kuvvetli yağış akşam saatlerinde etkili oldu.
Sağanağın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar yolda güçlükle ilerledi.
Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi.
Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
Yağışın etkisini aralıklarla sürdürdüğü kentte, AFAD, polis ve belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.
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