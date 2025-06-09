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        Amasya Valisi Bakan'dan şehit ailesi ve huzurevindeki yaşlılara bayram ziyareti

        AmasyaValisi Önder Bakan, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ve şehit ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:44
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        Amasya Valisi Bakan'dan şehit ailesi ve huzurevindeki yaşlılara bayram ziyareti
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        AmasyaValisi Önder Bakan, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ve şehit ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

        AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile birlikte Merzifon Huzurevi’ni ziyaret eden Vali Bakan, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

        Huzurevi sakinleri ve çalışanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bakan, "Geçmişle geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören ve her fırsatta bizlere yol gösteren kıymetli büyüklerimize sağlık, huzur ve afiyet dolu uzun ömürler diliyorum.” dedi.

        Vali Bakan, daha sonra Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Elvan Özdemir’in eşi Asiye Özdemir’e ziyarette bulundu.

        Şehit aileleri ve gazilere minnet ve şükran borçlu olduklarını ifade eden Bakan, her zaman onların yanında olacaklarını kaydetti.

        Bakan’a ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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