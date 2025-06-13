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        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:14
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        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Tuğba G. idaresindeki 59 ACC 149 plakalı otomobil, Çağlayan Caddesi'nde yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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