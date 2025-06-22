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        Amasya Genelgesi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "tamim töreni" düzenlendi

        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:56
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        Amasya Genelgesi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "tamim töreni" düzenlendi
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        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi.

        Saraydüzü Kışla Binası Kütüphanesi ve Milli Mücadele Müzesi önünde düzenlenen tören, Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

        Tiyatro oyuncularının Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdıkları gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

        Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından tören sona erdi.

        Vali Bakan, törenin ardından yaptığı konuşmada, Amasya'nın Cumhuriyet'in kuruluş belgesinin ilan edildiği yere ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Bugün Amasya için gurur günü olduğunu dile getiren Bakan, şunları kaydetti:

        "12-22 Haziran arası birbirinden güzel etkinlikler yapıldı. Milli mücadeleyi anlatan etkinlikler düzenledik. Yabancı folklor ekipleri de buraya geldiler. Vatandaşlarımızın çok güzel ilgisi, alakası oldu. Umarız biz yeniden Amasya Tamimleri yazmaya gerek kalmadan bu milletin ilelebet Anadolu'da varlığı devam eder. Biz bu yaşanan tarihsel süreci hiçbir zaman unutmadan milletimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'in doğum belgesi buradan ilan edilmiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Amasya'da onları karşılayan Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kamil Efendi'yi rahmetle, minnetle anıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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