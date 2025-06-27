Amasya'da Genel Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, İl Müdür Yardımcısı Murat Güneş, TÜİK Amasya İl Sorumlusu Taner Yılmaz, şube müdürleri, teknik personel ve muhtarlar katıldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, tarım politikalarına yön verecek sağlıklı verilerin elde edilmesi amacıyla yapılacak sayım hakkında muhtarlara detaylı bilgi verildi.

Amasyaİl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, genel tarım sayımı öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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