Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya’nınMerzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Mahsen Mahallesi Taştan Sönmez Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 55 ABD 504 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 05 AER 782 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!

        Benzer Haberler

        101 yaşındaki Ümmehan Balta'ya yeni kimliği evinde verildi
        101 yaşındaki Ümmehan Balta'ya yeni kimliği evinde verildi
        Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Amasya'da yaz spor okullarının açılışı yapıldı
        Amasya'da yaz spor okullarının açılışı yapıldı
        Taşova'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Taşova'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Amasya'da istinat duvarı çöktü, enkaz diğer evin içine doldu
        Amasya'da istinat duvarı çöktü, enkaz diğer evin içine doldu
        Kore gazisi Halil Kanar, son yolculuğuna uğurlandı
        Kore gazisi Halil Kanar, son yolculuğuna uğurlandı