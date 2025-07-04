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        Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Muharrem Ayı dolayısıyla, Amasya'da vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:32
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        Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Muharrem Ayı dolayısıyla, Amasya'da vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Aşure günü dolayısıyla cuma namazı sonrası Sultan II. Bayezid Cami bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara, Amasya Valisi Önder Bakan ve protokol üyeleri tarafından aşure ikram edildi.

        Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada Muharrem Ayı'nın öneminden bahsetti.

        Vali Bakan, şöyle konuştu:

        "Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz marifetiyle Cuma günü, mübarek Cuma namazından sonra vatandaşlarımızla birlikte aşure dağıtımında bir araya geldik.Dünyada yaşanan tüm zulümlerin, akan kanın ve gözyaşının son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu kültürü yaşatan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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