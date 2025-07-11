Göynücek'te Aşure Günü etkinliği düzenlendi

Belediye Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, “Aşure Günü, farklılıklarımızla birlikte ortak değerlerde buluştuğumuz anlamlı bir gün. Halkımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk,” ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ve Kaymakam Osman Demirgül, aşure dağıtımı yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

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