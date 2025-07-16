Amasya'da fırıncılar sıcak havada zorlu mesai yapıyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hava sıcaklığının arttığı yaz günlerinde fırıncılar, ekmek ve unlu mamulleri yetiştirmek için zorlu mesai yürütüyor.

İlçede fırıncılık yapan Hakan Buğa, AA muhabirine, sıcak hava koşullarında çalışmanın oldukça yıpratıcı olduğunu söyledi.

Buğa, "Fırın içindeki sıcaklık 300 dereceye kadar çıkıyor. Dışarısı zaten çok sıcak, bir de fırının ısısı eklenince işimiz daha da zorlaşıyor." dedi.

Vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için mesaiye devam ettiklerini anlatan Buğa, "Ekmeğin çıkması, vatandaşın sofrasına ulaşması için bu sıcakta çalışmak zorundayız. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar bu tempoda devam ediyoruz." diye konuştu.

Fırıncıların mesaisinin güneş doğmadan başladığını dile getiren Buğa, hamurun hazırlanmasından mayalanmasına, ardından yüksek sıcaklıktaki fırınlarda pişirilip raflardaki yerini almasına kadar her aşama büyük emek gerektirdiğini vurguladı.