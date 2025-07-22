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        Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

        AmasyaValisi Önder Bakan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:58
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        Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
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        AmasyaValisi Önder Bakan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, istihdama yönelik yürütülen projeler değerlendirildi, işbaşı eğitim programları, toplum yararına çalışma programları ve çeşitli kurs ile seminerlerin etkileri de ele alındı.

        Vali Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada, istihdamın artırılmasına yönelik devam eden çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, bu programların işsizliğin azaltılmasında ve vatandaşların mesleki becerilerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

        Toplantıya, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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