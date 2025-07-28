Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Valisi Önder Bakan muhtarlarla bir araya geldi

        –Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Valisi Önder Bakan muhtarlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

        Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıda, Vali Bakan ilçelerde köy ve mahalle muhtarlarımız ile bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

        Muhtarları devletin temcilsi olarak gördüklerini ifade eden Vali Bakan,

        “Özellikle köylerimizdeki sorunları muhtarlarımızın dile getirmeleri ve bizlerinde imkanlar ölçüsünde diğer kamu kurum ve kuruluşlarla beraber el birliği içerisinde koordinasyonu gerektiren bazı hususlarda da gerekli koordineyi ederek sorunların çözüm noktasında olmak için bir araya geldik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, umarın bazı sorunları burada çözeriz" diye konuştu.

        Toplantıya AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile Taşova Kaymakamı Salih Kartal katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Amasya Merzifon Havalimanı 6 ayda 77 bin 358 yolcu ağırladı
        Amasya Merzifon Havalimanı 6 ayda 77 bin 358 yolcu ağırladı
        GÜNCELLEME - Amasya'da kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Amasya'da kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da kereste deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Amasya'da kereste deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tünelde yolcu otobüsü ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Tünelde yolcu otobüsü ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Amasya'da yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Amasya'da yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Telefon dolandırıcısı, parkta buluştuğu kadının parasını alıp kaçtı: o anla...
        Telefon dolandırıcısı, parkta buluştuğu kadının parasını alıp kaçtı: o anla...