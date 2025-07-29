Gümüşhacıköy'de biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılca köyünde tarım arazilerinde hasat yapan biçerdöverde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında biçerdöverde hasar oluştu.
Ekili arazinin zarar gördüğü olayın ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
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