Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızılca köyünde tarım arazilerinde hasat yapan biçerdöverde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında biçerdöverde hasar oluştu.

        Ekili arazinin zarar gördüğü olayın ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?

        Benzer Haberler

        Amasya'nın Renkleri Karma Resim Sergisi ilgi gördü
        Amasya'nın Renkleri Karma Resim Sergisi ilgi gördü
        Suluova'da kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı
        Suluova'da kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı
        Amasyalı çift döndükleri Amasya'daki köylerinde manda yetiştiriyor
        Amasyalı çift döndükleri Amasya'daki köylerinde manda yetiştiriyor
        Amasya Valisi Önder Bakan muhtarlarla bir araya geldi
        Amasya Valisi Önder Bakan muhtarlarla bir araya geldi
        Amasya Merzifon Havalimanı 6 ayda 77 bin 358 yolcu ağırladı
        Amasya Merzifon Havalimanı 6 ayda 77 bin 358 yolcu ağırladı
        GÜNCELLEME - Amasya'da kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Amasya'da kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü