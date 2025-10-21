Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da Filistin'e destek için "Bir Tabak, Bir Bağış" etkinliği düzenlendi

        Amasya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Filistin'e destek olmak için "Bir Tabak, Bir Bağış" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 21.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:38
        Amasya'da Filistin'e destek için "Bir Tabak, Bir Bağış" etkinliği düzenlendi
        Amasya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Filistin'e destek olmak için "Bir Tabak, Bir Bağış" etkinliği düzenlendi.

        Enstitü bahçesindeki etkinlikte, enstitüye bağlı yemek atölyesinde hazırlanan yiyecekler, protokol üyeleri ve vatandaşların beğenisine sunuldu.

        "Bir Tabak, Bir Bağış" etkinliği kapsamında yemeklerini yiyenler, Filistin'e destek olmak için bağışta bulundu.

        Amasya Valisi Önder Bakan, Gazze ve Filistin için birlik sofrasında bir araya geldiklerini söyledi.

        Amasya Olgunlaşma Enstitüsünü duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Vali Bakan, "Gazze'deki kardeşlerimize onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Maalesef 70 bine yakın insanı kaybettiğimiz bir nokta, bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün vatandaşlarımız aynı noktada kenetlendiler. Biz de onların yanında var olduğumuzu belirtmek için aslında bugün bir araya geldik. Az ya da çok ama yönümüzün belli olduğunu ifade ettik." diye konuştu.

        Programa, protokol üyeleri, Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

