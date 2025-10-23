Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da lise öğrencileri Gazze için kermes düzenledi

        Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda, Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:50 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:50
        Amasya'da lise öğrencileri Gazze için kermes düzenledi
        Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda, Gazze’ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler Gazze'ye destek amacıyla satıldı.

        Öğrenciler tarafından Gazzeli çocuklar için Arapça mektuplar yazıldı, okulun Musiki ve Geleneksel Sanatlar Programı öğrencileri mini bir konser verdi.

        Okulu ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gazze'de kısa süre önce bir ateşkes anlaşmasının imzalandığını söyledi.

        Gazze halkının yanında olduklarını ifade eden Katipoğlu, "Bu ateşkes anlaşmasından sonra ülkemizde özellikle Gazze'deki din kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için değişik kampanyalar başladı. Biz de ilimizde, okullarımızda kermesler yaparak buradaki kardeşlerimizin bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu göstermek için çalışmalar yapıyoruz. Ben bu anlamda emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kermese katılan öğrencilerden Belinay Barakalı ise "Burada arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte Gazze için bir kermes düzenledik. Bağışlar yaptık, alışveriş yaptık. Gazze'deki kardeşlerimize destek olmaya çalıştık." dedi.

        Kermesten elde edilecek gelirin Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi aracılığıyla Filistin'e bağışlanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

