Amasya'da Filistin yararına kermes düzenlendi
–Amasya İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Filistin yararına kermes düzenlendi.
Kermesin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu gerçekleştirdi.
Kermeste öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan ev yapımı yiyecekler, el emeği ürünler ve çeşitli ikramlar satışa sunuldu.
Etkinliğe Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.
