Amasya'da Filistin yararına kermes düzenlendi

Etkinliğe Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Kermeste öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan ev yapımı yiyecekler, el emeği ürünler ve çeşitli ikramlar satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.