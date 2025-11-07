Gümüşhacıköy Müftülüğü Filistin için yardım kermesi düzenledi
–Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından Filistin'e destek amacıyla yardım kermesi düzenlendi.
İlçe Müftülüğü bahçesinde gerçekleştirilen kermesin açılışına Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Müftüsü Adem Verim, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan, Verim, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Bu kermes vesilesiyle kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmayı amaçlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Belediye Başkanı Zehra Özyol da Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, “Gümüşhacıköy olarak birlik ve dayanışma ruhuyla bu anlamlı etkinliğe destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kermesten elde edilen gelirlerin, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin’e gönderileceği bildirildi.
