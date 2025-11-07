Gümüşhacıköy Müftülüğü Filistin için yardım kermesi düzenledi

Belediye Başkanı Zehra Özyol da Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, “Gümüşhacıköy olarak birlik ve dayanışma ruhuyla bu anlamlı etkinliğe destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

