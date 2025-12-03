Taşova Kaymakamı Kartal köy ziyaretlerine devam ediyor

“Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gerekli özverili çalışmaları yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Köylerimizi ziyaret ederek sorunları yerinde tespit edip kalıcı ve hızlı çözümler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

–Taşova Kaymakamı Salih Kartal köy ziyaretleri kapsamında Baraboy ve Kozluca köylerini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.