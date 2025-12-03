Taşova Kaymakamı Kartal köy ziyaretlerine devam ediyor
–Taşova Kaymakamı Salih Kartal köy ziyaretleri kapsamında Baraboy ve Kozluca köylerini ziyaret etti.
–Taşova Kaymakamı Salih Kartal köy ziyaretleri kapsamında Baraboy ve Kozluca köylerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet edip talep ve isteklerini dinleyen Kartal köy muhtarlarından köyleri hakkında bilgiler aldı.
Köylerde yaşayan vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Kartal,
“Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gerekli özverili çalışmaları yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Köylerimizi ziyaret ederek sorunları yerinde tespit edip kalıcı ve hızlı çözümler üretmeye çalışıyoruz” dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.