Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da 37 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 23:01 Güncelleme: 21.12.2025 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da 37 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen çinko levhalarla dolu tırın il girişinde durdurulduğu, tır dorsesinde Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

        Ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği ifade edilen açıklamada, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 - Pazarspor: 1
        TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 - Pazarspor: 1
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Amasya'da sis etkili oluyor
        Amasya'da sis etkili oluyor
        Gümüşhacıköy'de Şehit Astsubay Kaplan için anma programı düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de Şehit Astsubay Kaplan için anma programı düzenlendi
        Amasya'da çinko yüklü tırdan 37 kaçak göçmen çıktı
        Amasya'da çinko yüklü tırdan 37 kaçak göçmen çıktı
        Demir yüklü TIR'ın dorsesinden 37 kaçak göçmen çıktı
        Demir yüklü TIR'ın dorsesinden 37 kaçak göçmen çıktı