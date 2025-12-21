Amasya'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği ifade edilen açıklamada, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen çinko levhalarla dolu tırın il girişinde durdurulduğu, tır dorsesinde Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

