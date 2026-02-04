Salon Hokeyi Süper Ligi şampiyonları Amasya'da belli oldu

Amasya'da oynanan Salon Hokeyi Süper Ligi'nde final müsabakalarının ardından erkeklerde Volkan Group Spor Kulübü, kadınlarda Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü şampiyonu oldu.



Amasya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve 1 Şubat'ta başlayan Salon Hokeyi Süper Ligi final karşılaşmaları kapsamında erkeklerde Volkan Group, Gaziantep Polisgücü, Selçuklu Belediyespor ve Alanya Star Hokey Kulübü, kadınlarda ise Metpack Alanya Star Hokey Kulübü, Doruk Spor Kulübü, Gaziantep Polisgücü ve Haydarpaşa Spor Kulübü şampiyon olmak mücadele etti.



Erkekler final karşılaşmasının topu dron ile sahaya getirilirken, başlama vuruşu minik öğrenci tarafından yapıldı. Final mücadeleleri erkeklerde Gaziantep Polisgücü’nü 7-6 yenen Volkan Group Spor Kulübü, kadınlarda Metpack Alanya Star Spor Kulübünü 3-1 yenen Gaziantep Polisgücü Süper Lig Şampiyonu oldu.



Organizasyonun sonunda konuşan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, "Süper final etabını Amasya ilimizde 3 yıl üst üste yapıyoruz. Süper finale yakışan iki tane maç izledik. Erkekler süper final etabı son saniyede bitti. Kızlarımız da keza öyle." diye konuştu.







