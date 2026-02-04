Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde görüntülü muayene dönemi başladı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Nabız Görüntülü Muayene Sistemi ile vatandaşlara uzaktan sağlık hizmeti verilmeye başlandı.



Yeni uygulama kapsamında hastalar, e-Nabız sistemi üzerinden randevu alarak hekimlerle görüntülü muayene gerçekleştirebilecek.



Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, uygulamanın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ifade ederek, uygulamanın özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağladığını söyledi.



Aile Hekimi Muhammet Gazi ise görüntülü muayene sisteminin, uygun hastalar için zaman kaybını azaltacağını ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracağını kaydetti.







