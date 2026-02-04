Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde görüntülü muayene dönemi başladı

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Nabız Görüntülü Muayene Sistemi ile vatandaşlara uzaktan sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:36
        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde görüntülü muayene dönemi başladı
        Yeni uygulama kapsamında hastalar, e-Nabız sistemi üzerinden randevu alarak hekimlerle görüntülü muayene gerçekleştirebilecek.

        Yeni uygulama kapsamında hastalar, e-Nabız sistemi üzerinden randevu alarak hekimlerle görüntülü muayene gerçekleştirebilecek.

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, uygulamanın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ifade ederek, uygulamanın özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağladığını söyledi.

        Aile Hekimi Muhammet Gazi ise görüntülü muayene sisteminin, uygun hastalar için zaman kaybını azaltacağını ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracağını kaydetti.



