Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde görüntülü muayene dönemi başladı
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Nabız Görüntülü Muayene Sistemi ile vatandaşlara uzaktan sağlık hizmeti verilmeye başlandı.
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Nabız Görüntülü Muayene Sistemi ile vatandaşlara uzaktan sağlık hizmeti verilmeye başlandı.
Yeni uygulama kapsamında hastalar, e-Nabız sistemi üzerinden randevu alarak hekimlerle görüntülü muayene gerçekleştirebilecek.
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, uygulamanın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ifade ederek, uygulamanın özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağladığını söyledi.
Aile Hekimi Muhammet Gazi ise görüntülü muayene sisteminin, uygun hastalar için zaman kaybını azaltacağını ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracağını kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.