Gümüşhacıköy'de Gebe Okulunda "Bebek Akademisi" eğitimi düzenlendi
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından anne adaylarına yönelik "Bebek Akademisi" eğitimi gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde düzenlenen eğitim programında, doğum sonrası dönemde bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik temel bilgiler ile aile bireylerinin rolleri katılımcılara anlatıldı.
Hemşire Sevtap Kahrıman tarafından verilen eğitimde, yenidoğan bakımı, emzirmenin önemi ve doğru emzirme teknikleri, anne-bebek bağlanması, bebek güvenliği, uyku düzeni ve ilk altı ayda bebek gelişimi konuları ele alındı.
Eğitim kapsamında anne adaylarının merak ettikleri sorular yanıtlanırken, uygulamalı anlatımlarla bilgiler pekiştirildi.
Kahrıman, eğitim sonunda anne adaylarının doğum süreci ve bebek bakımı konusunda daha bilinçli ve öz güvenli şekilde hazırlanmalarının hedeflendiğini belirtti.
