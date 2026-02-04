Habertürk
        Merzifon'da Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı

        Merzifon'da Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:09 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:12
        Merzifon'da Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı
        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Şehit Abdülmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirilirken, ikinci dönemde yürütülecek faaliyetler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve okul temelli planlamalar ele alındı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, ortak hedefler doğrultusunda etkili ve verimli bir eğitim dönemi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Toplantıda mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi, sportif ve sosyal faaliyetler de görüşüldü.



