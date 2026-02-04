Amasya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma ve kar küreme çalışmaları yapılıyor. Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı Merzifon Tavşan Dağı'nda iş makineleriyle kar küreme çalışması yürütüyor. Ekiplerin grup köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

