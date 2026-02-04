Habertürk
        Amasya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Amasya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma ve kar küreme çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:18 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:18
        Amasya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Amasya'nın Merzifon ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma ve kar küreme çalışmaları yapılıyor.

        Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı Merzifon Tavşan Dağı'nda iş makineleriyle kar küreme çalışması yürütüyor.

        Ekiplerin grup köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

