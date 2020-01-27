Depremzede çocuklara 'bir oyuncak bir mektup' kampanyası

ELAZIĞ'da yaşanan depremden etkilenen çoçuklar için Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'bir oyuncak bir mektup' kampanyası başlatıldı. Kampanaya katılan çocuklar, sevdikleri bir oyuncağıyla birlikte depremden etkilenen akranlarına gönderilmek üzere duygularını kaleme aldıkları mektupları yetkililere teslim ediyor.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Elazığ merkezli depremden etkilenen çocuklar için 'bir oyuncak bir mektup' kampanyası başlattı.

Paylaşma duygusunu geliştirmek ve çocuklar arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında Amasyalı çocuklar, oyuncaklarını ve duygularını ifade eden mektupları yetkililere teslim ediyor.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterioğlu, "Okullarımızda çocuklarımızdan sevdiği bir oyuncakla birlikte bir mektup yazarak, deprem bölgesindeki akranlarına, kardeşlerine bir mesaj göndermelerini istedik. Dolayısıyla doğal afetlerden, depremlerden en fazla etkilenen çocuklarımız oluyor. Bu süre içerisinde biz eğitim camiası olarak, eğitimci bir bakış açısıyla çocuklarımıza bir psiko-sosyal destek sağlama adına bu çalışmayı yürüttük. Çocuklarımız aslında yaşamış oldukları çağda bir çok şeye sahipler ve bunlardan vazgeçmeyi bir türlü bilmiyorlar. Biz burada çocuğumuzun sevdiği, değer verdiği, en sevdiği bir oyuncağından vazgeçerek, paylaşma duygusunu ön plana çıkaracak bir davranış ortaya koymaya çalıştık" dedi.

OYUNCAĞINI VERDİ, MEKTUBUNU OKUDU

Kampanyaya oyuncağıyla destek olan Serdar Zeren Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Barış Kara da, deprem bölgesine destek olmak için yazdığı mektubu okudu. Küçük çocuğun mektubu, öğretmenlerin yanı sıra milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de duygulandırdı.



AMASYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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