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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar

İHA

Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve beraberindekiler, Şehit Polis Mustafa Demirci’nin oğlu Resul Demirci’nin düğün merasimine katıldı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma dünya evine giren Şehit Polis Mustafa Demirci’nin oğlu Resul Demirci’yi mutlu gününde yanında oldu.
07 Temmuz 1999 tarihinde Elazığ’da bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Mustafa Demirci’nin çocuğunun düğününe katılan Demirkale, gelin Hilâl Demirci’ye evlilik cüzdanını takdim etti.
Tüm şehit ailelerini sevdiklerini söyleyen Demirkale, “Sizlerin ve bizlerin şahitliğinde çiftimizin nikâh akitlerini yaptık. Her iki cihanda da mutluluk dilerim. Allah, hayırlı nesiller, evlatlar versin. Demirci ailesi ve tüm şehitlerimizin ailelerini seviyoruz. Onların sevinçleri, bizim sevincimiz. Bu sevinçli günlerde bir aradayız, dua ediyoruz. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu, ilk günkü sevgileri eksilmesin, artsın daimi olsun” dedi.

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