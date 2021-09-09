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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’daki Saraydüzü Kışla Binası kütüphane oldu

İHA

Amasya'daki Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi bir dizi yenileme çalışmalarının ardından Amasya İl Halk Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. Kentte uzun yıllardır Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde hizmet veren il halk kütüphanesi fiziki koşullarının yetersizliği sebebiyle bu binaya taşındı.

Amasya’daki Saraydüzü Kışla Binası kütüphane oldu

Amasya’daki Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi bir dizi yenileme çalışmalarının ardından Amasya İl Halk Kütüphanesi’ne dönüştürüldü. Kentte uzun yıllardır Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde hizmet veren il halk kütüphanesi fiziki koşullarının yetersizliği sebebiyle bu binaya taşındı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 12 Haziran 1919’da Amasya Tamimi’ni ilan ettiği Saraydüzü Kışlası’nın 2007 yılında aslına uygun şekilde Yeşilırmak kıyısına inşa edildiği binadaki Milli Mücadele Salonu yenilendi. Atatürk’ün karşılanmasını sahneleyen balmumu heykeller binanın üst katına taşınarak sergilenmeye başladı.
Kütüphanenin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Belediye Başkan Vekili Özcan Gür ve diğer yetkililer yaptı.
Haftanın 7 günü 24.00’e kadar hizmet edecek kütüphanede 52 bin kitap, yetişkin ve çocuk bölümü, iki sessiz çalışma bölümü, aktif hale getirilecek kitap kafe ve 336 kişilik konferans salonunun yer aldığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, binanın içinde bulunan Milli Mücadele Salonu’nun daha modern bir hale getirilerek halkın beğenisine sunulduğunu söyledi.
İlim ve irfan yuvası kentte uzun yıllardır Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde hizmet veren il halk kütüphanesinin fiziki koşullarının yetersizliği sebebiyle Saraydüzü Kışlası binasına taşınmasını bir süredir planladıklarını anlatan Vali Mustafa Masatlı da binanın üst kat harici bölümlerinin kütüphaneye tahsis edildiğini dile getirdi. Masatlı, “Burada ders çalışmak için gelen öğrencilerimiz üst katta yer alan Milli Mücadele Müzesi’ni de gezme fırsatı bularak bu güzel ülkenin ne şartlarda kurulduğunu da bizzat yerinde gözlemleyebileceklerdir” diye konuştu.
Binayı dolaşarak bilgiler alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan ise kütüphanecilik vizyon ve anlayışlarına işaret ederek, “Bir yerde kitaplar olmalı. Gençler oraya ders çalışmaya gelmeli. Ama orada sohbet, konferanslar olmalı. Şiirden, edebiyattan, tiyatrodan, müzikten ve sinemadan belirli zamanlarda toplantılar olup organizasyonlar yapılmalı. İşte burası bu çoklu fonksiyonları bir arada tuttuğu için de ayrıca kıymetli” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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