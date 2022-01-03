Eğitim yönetimi doktora programı açıldı

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Amasya Üniversitesi, lisansüstü eğitim alanındaki ilerleyişini Eğitim Yönetimi Doktora Programı ile sürdürüyor. Yükseköğretim Yürütme Kurulu, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programının açılmasını uygun gördü.

Lisansüstü program sayısını artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini belirten Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Eğitim Yönetimi Doktora Programı bu alanda akademik çalışma yapmak isteyenlere olanak sağlayacak” diye konuştu.

Elmacı, doktora programının hayırlı olmasını diledi.

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