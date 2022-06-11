Amasya’da kurt saldırısı: 35 koyun telef oldu

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Suluova ilçesinde kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Bayırlı köyünde yaşayan Servet Yılmaz’a ait ağıla kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda 22’si kuzu olmak üzere toplam 35 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.

Geçimini çobanlık yaparak sağlayan Yılmaz, zararının büyük çapta olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.