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Haberler Gündem Somalı ve Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor - Deprem haberleri
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Somalı ve Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep gibi toplam 10 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amasya'da yaşayan 57 madenci, gönüllü olarak kurtarma ekiplerine katılmak için Malatya'ya hareket etti. Kastamonu ise 353 kişilik bir gönüllü ekibi gönderecek. Soma'dan 90 madencinin bulunduğu yardım ekibi de, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İzmir'den Osmaniye'ye hareket etti.

Somalı ve Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor - Deprem haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Amasya’dan madenciler 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası arama-kurtarma faaliyetlerine gönüllü destek olmak için Malatya’ya gitme kararı aldı.

Kömür madenindeki vardiyalarının ardından toplanan madenciler işletmelerinden dualarla yolcu edildi. 57 kişiden oluşan madenci ekibinin Amasya Merzifon Havalimanı'ndan deprem bölgesine doğru Malatya’ya hareket edeceği öğrenildi.

Madencilerden Şerif Ergen, “Depremde göçük altında kalan kardeşlerimizi kurtarmaya, onlara yardım etmeye gidiyoruz” dedi. Yusuf Durukan da, “Bir cana nefes olmak için gidiyoruz. Bir canı bile kurtarsak ne mutlu bize” diye konuştu. Göçük altında çaresizce beklemenin anlamını en iyi kendilerinin bildiğini hatırlatan Cengiz Ayvalı ise, “Çok büyük bir hüzün ve acı. Ama bugün hep beraber el ele vermemiz lazım. Oradaki vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

Soma'dan 90 madencinin bulunduğu yardım ekibi, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İzmir'den Osmaniye'ye hareket etti.

KASTAMONU'DAN 353 KİŞİLİK EKİP

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kastamonu'dan bölgeye 46'sı komando olmak üzere 353 kişilik ekip görevlendirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, AFAD Müdürlüğünden 13, Kastamonu itfaiyesinden 8, Orman Bölge Müdürlüğünden 12 kişilik kurtarma ekibi görevlendirildiği ifade edildi.

Tosya, Taşköprü, Devrekani ve Bozkurt itfaiye ekiplerinden 16 personelin de deprem bölgesine hareket ettiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürlüğünden 81 personel, İl Jandarma Komutanlığından 46 komando, 5 JAK personeli, köpek operatörü, ekip komutanı olmak üzere 53 personel ve arama köpeği. Küre Eti Bakır Maden İşletmesinden 5 personel, Acacia Hanönü Maden İşletmesinden 20 personel, İLBANK'dan 11 personel, İHH, Kızılay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 8'er personel ve Telekom İl Müdürlüğünden 2 personel görevlendirildi."

Açıklamanın devamında, 43 AFAD gönüllüsü, 27 Yerel Destek Ekibi ve 30 MEB Akub Gönüllüsünün de deprem bölgesinde görev yapacağı belirtildi.

Öte yandan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Özel İdaresi, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerince 66 iş makinesinin de deprem bölgesine hareket ettiği kaydedildi.

Fotoğraf: İHA

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