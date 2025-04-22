Amazon Prime Türkiye, 2025 itibarıyla abonelik ücretine yeniden zam yaptı. Nisan 2023’te 7,90 TL'den 39 TL’ye çıkan fiyat, bu yıl bir kez daha yükselerek dikkat çekti. X platformunda ve sosyal medyada, bazı kullanıcılar aboneliklerini iptal etmeyi düşünürken, diğerleri hızlı teslimat ve Prime Video’nun hâlâ cazip olduğunu savunuyor. Peki, zamlı Amazon Prime Türkiye abonelik fiyatı ne kadar oldu?