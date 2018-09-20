Amazon Türkiye şikayet
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Satın alınan fırsat sepetten düştü!

ABD'li e-ticaret devi Amazon, nihayet Türkiye'de de online alışverişe 'merhaba' dedi. Ancak daha ilk gününden Türk tüketicilerden bir çok şikayet aldı. En çok da iptal edilen siparişler ve anlık fiyat değişimleri şikayet konusu oldu.

20.09.2018 - 06:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye e-ticaret pazarına giriş yapan Amazon, birçok üründe açılışa özel fiyat seçenekleri sundu. Ancak platformda satış yapan bazı satıcıların Amazon fiyat sistemini doğru kullanamaması, ilk gün aksaklıklarını da beraberinde getirdi.

Amazon’dan ilk gününde alışveriş yapmak isteyen kullanıcıların karşılaştığı en büyük sorun, anlık fiyat değişimleri olurken; satın alındıktan sonra iptal edilen ürünler de bir diğer tüketici şikayeti olarak öne çıktı.

HABERSİZ İPTALLER 

ABD’li e-ticaret devinin Türkiye operasyonunu amazon.com.tr üzerinden başlatmasının ardından, sitenin internet kullanıcıları tarafından en fazla ilgi gören bölümü, lansmana özel fiyat indirimlerinin sunulduğu “Fırsatlar” sayfası oldu.

Bu bölümde yer alan ürünleri almak isteyen internet kullanıcılarının sosyal platformlarda, Amazon Türkiye ile ilgili en çok paylaştığı şikayetler arasına “Siparişim benden habersiz iptal edildi”, “Ürün farklı girilmiş”, “Sepete ekledim, öderken fiyatı arttı” gibi başlıkları girdi.

Dünya genelinde en güçlü taraflarından biri “kullanıcı yorumları” olarak gösterilen Amazon’un, doğrudan faaliyette bulunduğu 15. ülke olan Türkiye’de ilk gününde hem kendi platformu hem de tüketici siteleri üzerinden aldığı şikayetlerden öne çıkanlar şöyle:

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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