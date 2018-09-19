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Ne 3D Secure ne de güvenlik kodu var!

Amazon, Türkiye’de online alışveriş pazarına girdi ama kredi kartı güvenliğinde standart hale gelen 3D Secure olmadan. Hatta Amazon, kart güvenliğinin online alışverişte tüketicilerin en büyük çekincelerinden biri olduğu Türkiye’de kredi kartlarının arkasındaki 3 haneli güvenlik kodunu bile istemiyor. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın analizi...

19.09.2018 - 15:07 | Güncelleme:

Türkiye’deki resmi faaliyetlerine bu sabah başlayan dünya e-ticaret devi Amazon, Türk tüketicilerine sunduğu ödeme seçeneği ile kafaları karıştırdı. İnternet kullanıcıları için online alışveriş yaparken artık güvenlik standardı haline gelen “3D Secure” seçeneğinin, Amazon’un Türkiye sitesinden alışveriş yapanlar için yer almaması dikkat çekti.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın analizine göre Amazon.com.tr’de, kredi kartının çalınması ya da kart bilgilerinin kopyalanarak kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda kart kullanımının önüne geçilmesini garanti altına alan 3D Secure olmadığı gibi, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kart şifresi girilmesi de gerekmiyor.

Almak istedikleri ürünleri sepetlerine ekleyen kullanıcılar, sadece kart sahibinin adı soyadı, kart numarası ve son kullanma tarihini girmeleri ile ödemeleri gerçekleştiriyor. Ödeme güvenliği için kullanıcılara ek bir seçenek sunulmadığı gibi kredi kartlarının arkasında yer alan 3 haneli kart güvenlik/doğrulama kodunu (CVV/CVC) bile girmek gerekmiyor.

 

Konuya yakın taraflar, yaşanan bu durumun, bir süredir “Açıldı, açılacak” denilen Amazon’un daha da gecikmeden bir an önce Türkiye pazarına girmek istemesinden ve ayrıca bankalarla yeterince bilgi paylaşımı da yapılmamasından kaynaklandığını ifade etti.

ÖDEME IYZICO ÜZERİNDEN GEÇİYOR

Türkiye’deki ödeme altyapısını iyzico üzerinden (kullanıcılar, ödeme tamamlandıktan sonra banka veya kredi kartının provizyondaki son işlemler bölümünden bunu görebiliyor) gerçekleştiren Amazon’un Türkiye sitesinde 3D Secure alternatifi olarak 2016 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kullanıma sunulan güvenli ödeme sistemi GO da bulunmuyor.

3D Secure sistemi bulunmadığı için de yaşanması muhtemel olumsuz bir durum karşısında tüketicilerin, sitede kullandıkları kartı aldıkları bankaya başvurmaları da sonuçsuz kalabilir. Çünkü ödeme işleminin gerçekleşip, gerçekleşmediğinden banka değil, Amazon’un ödeme altyapısını sağlayan sorumlu.

BANKALAR ÇAĞRI YAPIYOR AMA...

Tüketicilere online alışverişte ekstra güvenlik seçeneği sunmak isteyen e-ticaret siteleri “3D Secure” almak için Türkiye’de sanal POS’unu kullandığı bankaya başvurması gerekiyor. Bu yöntem Türkiye’de orta ve büyük ölçekli hemen hemen tüm online alışveriş sitelerinde standart olarak sunuluyor.

İnternet üzerinden ödeme kabul etmek isteyen e-ticaret siteleri için sanal POS’a alternatif çözümler de bulunuyor. Bu çözümler yine Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu’ndan ( BDDK) aldıkları lisans kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Şu an itibariyle iyzico ile birlikte Türkiye’de yerleşik 30 farklı lisanslı ödeme kuruluşu bulunuyor.

 

Amazon’un Türkiye’deki operasyonunu 3D Secure olmadan başlatması sonrası, gözler Türk bankalarının ve bankacılık sektör temsilcilerinin gerek internet sitelerinden ve gerekse kamuoyuna çeşitli yollarla sık sık yaptığı “İnternette güvenli alışveriş için 3D Secure kullanın” uyarısına çevrildi.  

3D SECURE NEDİR?

3D Secure, elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla Visa ve MasterCard tarafından geliştirilmiş bir sistem. Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode logoları bulunan sanal iş yerlerinden yapılan alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır. Bu sayede hem kart sahipleri hem de üye iş yerleri olası sahtekârlıklara karşı güvence altına alınır. Visa tarafından verilen hizmetler “Verified by Visa®”; MasterCard® tarafından verilen hizmetler ise “MasterCard® SecureCode” olarak adlandırılıyor.

3D Secure ile internet alışverişi sırasında; müşteri, banka ve işyeri arasındaki bilgi akışı özel şifre ve anahtarlar ile sağlanıyor. Bu sistemi entegre eden işyerlerinden alışveriş yapan kart hamilleri işlem sırasında bankanın güvenli ortamında 3D Secure şifresini girerek alışveriş yapıyor. Alışveriş esnasında kullanıcıların bankalarında kayıtlı olan cep telefonlarına gelen tek kullanımlık SMS ile alışveriş tamamlanabiliyor. Bu şekilde yapılan başarılı ödeme işlemlerinde, banka herhangi olumsuz bir durumda sorumluluğu üzerine alıyor. 3D Secure ile çalıntı bir kredi kartı ile yapılabilecek alışverişler de önlenebiliyor.

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