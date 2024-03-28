Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic'e 2,75 milyar dolar yatırım yaptı

Amazon'un metin ve analiz üretebilen önde gelen bir yapay zeka araçları üreticisi olan Anthropic'e yaptığı toplam yatırımı, eylül ayında duyurulan daha önceki bir yatırımın ardından 4 milyar dolara çıkıyor. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Amazon, mart ayının sonundan önce yapması şartıyla, ek fonlara dönüştürülebilir bir not şeklinde katkıda bulunma hakkına sahipti.

Anlaşmanın bir parçası olarak Anthropic, bazı operasyonlarına güç sağlamak için Amazon Web Services veri merkezlerini kullanmayı ve firmanın özel yapım bilgisayar çiplerini kullanmayı da kabul etti. San Francisco merkezli Anthropic, bir başka yakın ortak olan Alphabet'in Google'ının çiplerini kullanmayı da taahhüt etti.

REKLAM YENİ BİR YAZILIM TANITTI Anthropic, geçtiğimiz mayıs ayında Spark Capital liderliğindeki 450 milyon dolarlık bir finansman turuna katılan Google da dahil olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketiyle bağlantılı. Google ve Amazon Web Services, Anthropic'in bulut bilişim ortakları arasında yer alıyor. Claude adlı bir chatbot sunan şirket, yapay zekayı güvenli ve sorumlu bir şekilde geliştirmenin önemini vurguladı. Mart ayının başlarında, karmaşık talimatları yerine getirmede daha iyi olacağını ve bir şeyler uydurmaya daha az eğilimli olacağını söylediği chatbot için yeni bir yazılım tanıttı.