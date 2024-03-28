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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic'e 2,75 milyar dolar yatırım yaptı - Teknoloji Haberleri

        Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic'e 2,75 milyar dolar yatırım yaptı

        Amazon, Anthropic'e 2,75 milyar dolar daha yatırım yaptığını ve yapay zeka girişimini desteklemek ve şirketler arasındaki ortaklığı genişletmek için geçen yıl yaptığı bir anlaşmayı tamamladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:02
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        AI girişimine 2,75 milyar dolar
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        Amazon'un metin ve analiz üretebilen önde gelen bir yapay zeka araçları üreticisi olan Anthropic'e yaptığı toplam yatırımı, eylül ayında duyurulan daha önceki bir yatırımın ardından 4 milyar dolara çıkıyor. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Amazon, mart ayının sonundan önce yapması şartıyla, ek fonlara dönüştürülebilir bir not şeklinde katkıda bulunma hakkına sahipti.

        Anlaşmanın bir parçası olarak Anthropic, bazı operasyonlarına güç sağlamak için Amazon Web Services veri merkezlerini kullanmayı ve firmanın özel yapım bilgisayar çiplerini kullanmayı da kabul etti. San Francisco merkezli Anthropic, bir başka yakın ortak olan Alphabet'in Google'ının çiplerini kullanmayı da taahhüt etti.

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        YENİ BİR YAZILIM TANITTI

        Anthropic, geçtiğimiz mayıs ayında Spark Capital liderliğindeki 450 milyon dolarlık bir finansman turuna katılan Google da dahil olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketiyle bağlantılı. Google ve Amazon Web Services, Anthropic'in bulut bilişim ortakları arasında yer alıyor.

        Claude adlı bir chatbot sunan şirket, yapay zekayı güvenli ve sorumlu bir şekilde geliştirmenin önemini vurguladı. Mart ayının başlarında, karmaşık talimatları yerine getirmede daha iyi olacağını ve bir şeyler uydurmaya daha az eğilimli olacağını söylediği chatbot için yeni bir yazılım tanıttı.

        İnsan konuşmasını taklit edebilen sohbet robotları, Silikon Vadisi şirketlerinin artan bir odak noktası haline geldi ve hızlı teknolojik gelişmeler yatırım çılgınlığını körüklüyor.

        Claude ve rakiplerinin botlarına güç veren teknoloji, bir soruya veya şiire cevap gibi metin oluşturmak için internetin büyük alanlarında eğitilen büyük bir dil modeli olarak bilinen daha güçlü bir araç. Bu tür araçlar, metin istemi gibi girdileri dikkate alan ve bunu yeni içerik çıktısı almak için kullanan sistemler olan üretken yapay zekanın bir uygulaması olarak dikkat çekiyor.

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