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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon doları ödedi

Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödedi. Heard, geçtiğimiz yıl sonuçlanan 'iftira' davasında Depp'e tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Johnny Depp, 1 milyon doları bağışlayacağını açıkladı

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  • Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - Magazin haberleri

    Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini olaylı bir şekilde 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.
  • Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl sonuçlanan mankemede jüri, Johnny Depp'i haklı bulmuş, Amber Heard'ün 1 milyon dolar tazminat ödemesini hükmetmişti. 
  • Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - Magazin haberleri

    Yeni filmi 'In The Fire'ın ilk gösterimiyle sinemaya dönecek olan Amber Heard, yaklaşık bir yıl sonra tazminatı ödedi.

    Paranın, Johnny Depp’in en sevdiği beş kâr amacı gütmeyen kuruluşa eşit olarak gönderileceği belirtildi.
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    Ünlü aktör, dava sürecinde paranın önemli olmadığını, adının ve itibarının temizlenmesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulamıştı.
  • Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - Magazin haberleri

    Aynı zamanda Hollywood Vampires grubunun üyesi olan Johnny Depp, geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye'ye gelmiş, hem 60'ıncı yaş günü kutlamış hem de geliri depremzedelere bağışlanan konserde sahneye çıkmıştı. 
  • Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - Magazin haberleri

    İSPANYA'YA YERLEŞTİ

    Eski eşiyle çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan Amber Heard, yaşananların ardından kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınmıştı.

    TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE ANNE OLMUŞTU

    Heard, 2021'de eski eşi Johnny Depp ile yasal hesaplaşmaları sürerken bir anda anne olduğunu açıklamış ve herkesi şaşırtmıştı. Heard, 8 Nisan 2021'de taşıyıcı anne yöntemiyle ilk bebeğini kucağına almıştı.

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