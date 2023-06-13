Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini olaylı bir şekilde 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.