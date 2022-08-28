Ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza!

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen ve kendisine yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi. Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 28, 2022

Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydederek, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi.