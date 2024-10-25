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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AmCham Türkiye Başkanı Turnaoğlu: "Walmart Türkiye'de ofis açıyor" - İş-Yaşam Haberleri

        AmCham Türkiye Başkanı Turnaoğlu: "Walmart Türkiye'de ofis açıyor"

        Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirterek, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:45
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        "Walmart Türkiye'de ofis açıyor"
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        Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik işbirliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.

        Turnaoğlu, zirvede yaptığı değerlendirmede, bölgede 12 ülkenin Amerikan Şirketler Derneği olarak bir araya geldiklerini, bunun aslında Türkiye'nin Avrasya için bölgesel merkez olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Zirvenin Türkiye'nin ABD ile ticaretinin 100 milyar dolar hedefine ulaşması konusunda tetikleyici bir rol içerdiğini dile getiren Turnaoğlu, bunun özellikle ilkinin İstanbul'da yapılmasının önemine işaret etti.

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        Turnaoğlu, gündemlerinde bölgedeki ticareti ve yatırımı artırmanın olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Bu bölgenin doğal merkezi aslında İstanbul ve Türkiye. Bugünkü zirveye 12 ülkeden 250 kişi katılıyor. Avrasya'yı geniş tanımlıyoruz biz. Bu bölgenin aslında çok önemli bir potansiyeli var şu anda. Özellikle Çin ile Avrupa'yı bağlayan Orta Koridor bu ülkelerden geçiyor. Geçmişteki tarihi İpek Yolu diyebiliriz. Yani İpek Yolu'nun yeni versiyonu. Bu bölgedeki bu ülkelerin toplam şu anki gayrisafi milli hasılası 2 trilyon doları geçiyor. Tabii en büyüğü Türkiye."

        Amerikan şirketleri olarak Türkiye'yi merkeze almak suretiyle bütün bu bölgedeki ticareti ve yatırımı geliştirebileceklerini anlatan Turnaoğlu, "Amerika da Türkiye'yi bu bölgede çok önemli bir iş ortağı olarak görüyor. Özellikle son yıllarda bu daha da arttı." diye konuştu.

        "TÜRKİYE'DEKİ AMERİKAN ŞİRKETİ SAYISI 2 BİNE ULAŞTI"

        Tankut Turnaoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticari hacminin 20 milyar dolarlardan yaklaşık 40 milyar dolarlara geldiğine dikkati çekerek, "Son 5 senede 2 katına çıktı. Hedefimiz 100 milyar dolar. Biz bu hedefin 2028-2029 yıllarında olacağını düşünüyoruz. Gelecek 5 sene içinde bunun gerçekleşme ihtimali çok çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

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        ABD şirketleri için Türkiye'nin bölgesel bir merkez olduğunun altını çizen Turnaoğlu, "Ayrıca Türkiye'ye gelen Amerikan şirketi sayısı da artıyor. Biz Türkiye'de 60 milyar dolarlık Amerikan şirketlerinin toplam yatırımını temsil ediyoruz. Son 5 senede üye sayımız yüzde 50 arttı. Türkiye'deki Amerikan şirketi sayısı 2 bine ulaştı." açıklamasını yaptı.

        İki ülke arasında savunma sanayiinde de işbirliğinin arttığını vurgulayan Turnaoğlu, "Boeing'in Türkiye'de yatırımları var, işbirliği var. Türk şirketleriyle General Electric'in işbirlikleri var, bunun daha da artması söz konusu. Tabii sivil havacılık alanında büyük bir işbirliği var. Enerjide büyük bir işbirliği var." ifadesini kullandı.

        "WALMART TÜRKİYE'DEN ALIMLARA BAŞLIYOR"

        Turnaoğlu, Türkiye'den ABD'ye ihracatın oldukça arttığını aktararak, otomobilden makineye, tekstilden kimya ürünlerine, hatta mobilyaya kadar son dönemde ciddi bir talebin olduğunu söyledi.

        ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu Amerikan şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını kaydeden Turnaoğlu, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.

        Turnaoğlu, ABD'nin Türkiye'nin ikinci büyük pazarı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bunu çok geliştirenlerden biri de Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları, Amerika'ya şu anda 14 şehre uçuyor. Tabii turizm dışında en büyük şey de kargo. Dünyanın en büyük kargo şirketlerinden biri oldu Türk Hava Yolları. Özellikle pandemi döneminde o krizi fırsata çeviren bir kurum oldu. Amerika ile Türkiye arasındaki ticareti, Türk Hava Yolları da oldukça ilerletti. Toplam e-ihracatın yarısı Amerika'ya yapılıyor. Bu konuda da Türk Hava Yollarının kargo kapasitesi çok büyük destekleyici."

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