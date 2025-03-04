Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed ile G.Birliği yenişemedi
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Diyarbakır

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Ferhat Çalar

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Dk. 46 Veysel Sapan), Murat Uçar, Çekdar Orhan, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 58 Fernando), Mehmet Yeşil, Keita, Moreno, Poko (Dk. 59 Cassubie)

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Adem Eren Kabak, Mikail Okyar, Nalepa (Dk. 85 Buğra Çağıran) Ensar Kemaloğlu, Amilton, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Samed Onur), Popa (Dk. 55 Leo Gaucho)

        Goller: Dk. 41 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 80 Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Adekanye Dk. 77 Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Nalepa, Dk. 49 Adem Eren Kabak, Dk. 61 Leo Gaucho, Dk. 77 Erhan Erentürk (Gençlerbirliği)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması