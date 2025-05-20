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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı

        1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:17
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        Amedspor'da Servet Çetin dönemi bitti!
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        1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Servet Çetin’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Servet hoca, kulübümüzün gelişimi için gösterdiği özveri ve liderlik ile her zaman hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

        ÇETİN: SAHADA TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE ETTİK

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çetin, “Sevgili Amedspor taraftarları ve değerli Diyarbakır halkı. Bu güzel şehrin renklerini, yüreğini ve tutkusunu tanıma şansı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Görev sürem boyunca sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ettik, birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Taraftarlarımızın coşkusu, desteği ve inancı her zaman arkamızda bir dağ gibi durdu. Bu şehirde yalnızca futbol konuşulmuyor; burada kardeşlik ve onur var. Bu değerlere şahitlik etmek benim için gururdu. Ayrılık vakti geldiğinde söylenecek en doğru söz, teşekkür etmektir. Kulüp yönetimine, Amedspor ailesine, kulüp emekçilerine ve en çok da yüreğiyle takımını destekleyen o güzel insanlara sonsuz teşekkürler” dedi.

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