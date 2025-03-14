Amedsporlu futbolcu kazaya karıştı: 1 ağır yaralı
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in orta saha oyuncusu Yohan Cassubie'nin kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'da, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Stadyum yolu üzerinde meydana geldi.
Amedspor orta saha oyuncusu Yohan Cassubie, otomobille seyir halindeyken, H.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; yaralı motosiklet sürücüsü H.D, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.D'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazanın ardından şok geçiren Cassubie, hastanedeki kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.