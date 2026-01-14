Habertürk
        Haberler Sağlık Ameliyat öncesi kalbi durdu! 11 yaşındaki Azat'a kritik müdahale | Sağlık Haberleri

        Ameliyat öncesi kalbi durdu! 11 yaşındaki Azat'a kritik müdahale

        Doğuştan kalp hastalığı bulunan, ileri derecede kalp yetmezliği yaşayan 11 yaşındaki çocuk, kalbinin durduğu kritik anda uygulanan açık kalp cerrahisi sayesinde yeniden hayata döndürülerek sağlığına kavuştu

        Giriş: 14.01.2026 - 12:33 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:33
        Ameliyat öncesi kalbi durdu! 11 yaşındaki Azat'a kritik müdahale
        Gaziantep'te yaşayan doğuştan aort kapak hastası Azat Enes Aslan, iki ay önce acil olarak Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yoğun bakıma alındığında yaygın ödem ve ciddi kalp yetmezliği tablosu bulunan Aslan'ın hayati riskinin yüksek olduğu belirlendi.

        Yapılan tetkiklerde Aslan'da ileri derecede kalp yetmezliğinin yanı sıra ileri derecede aort, mitral ve triküspit kapak yetmezlikleri de tespit edildi.

        Durumu saatler içinde daha da ağırlaşan çocuk hasta için zamanla yarış başladı.

        Ameliyat öncesinde kalbi duran Aslan, acil olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

        Ameliyatta redo kök genişletmeli aort kapak replasmanı ile mitral ve triküspit kapak tamirleri yapılarak kalbin tüm kapaklarına aynı anda etkili müdahalede bulunuldu.

        Başarılı geçen ve 6 saat süren ameliyatın ardından kalbin kasılma gücü kısa sürede belirgin şekilde arttı ve ejeksiyon fraksiyonu yüzde 50'ye yükseldi.

        Yoğun bakım süreci sorunsuz geçen ve genel durumu hızla düzelen Aslan, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

        "KALP NAKİL İHTİYACI ORTADAN KALKTI"

        Doç. Dr. Babürhan Özbek, hastanın daha önce dış merkezde kalp ameliyatı geçirdiğini, kendilerine genel durum bozukluğu sebebiyle 112 tarafından danışıldığını ve hızlıca hastayı kabul ettiklerini söyledi.

        Hastanın hemen yoğun bakıma yatışını gerçekleştirdiklerini, kontrollerde kalbin pompa fonksiyonunun ileri derecede azaldığını tespit ettiklerini belirten Özbek, "Bununla birlikte aort, mitral ve triküspit kapak dediğimiz kalbin her üç kapağında da ileri derecede yetmezlik mevcuttu. Vakit kaybetmeden cerrahisini planladık" dedi.

        Doç. Dr. Özbek, ameliyatta kalbin aort kökünün genişletildiğini, uygun aort kapak cerrahisiyle uzun süreli etkili tedavi sağladıklarını vurgulayarak, "Bununla birlikte ileri derecede kaçak olan mitral ve triküspit kapakları da tamir ederek yetmezliği ortadan kaldırdık. Ameliyattan sonra kalbin pompa fonksiyonunda çok hızlı iyileşme tespit ettik. Kalbin pompa fonksiyonu yaklaşık 20 birimden 50 birime yükseldi. Kalp nakil ihtiyacı ortadan kalktı, artık yatağa bağımlı yaşamayacak, rahatça gülebilecek ve okuluna devam edebilecek" diye konuştu.

        Ameliyatın yaklaşık 6 saat sürdüğünü dile getiren Özbek, şunları paylaştı: "Kalbin bütün kapaklarını cerrahi müdahaleyle etkili hale getirdik, yetmezlikleri ortadan kaldırdık, uzun vadeli başarılı tedavi sağlamış olduk. Dolayısıyla kalbin pompa fonksiyonu da eski haline geri dönmüş oldu. Bu şekilde sağlığına kavuştu. Bu yavrumuzun daha ameliyata girmeden önce ne yazık ki genel durumu iyi olmadığı için kalbi durdu. Fakat etkili bir kalp akciğer canlandırmasıyla hayata tutundu ve hızlıca kalp cerrahisini gerçekleştirdik. Kalbin pompa fonksiyonu geri dönüşümsüz olmadan iyileşerek şifa buldu. Hastayı sağlıkla taburcu ediyoruz. O da kendi hayallerinin peşinden rahatlıkla gidebilecek."

        "HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİNİ AZAT BAŞARIYLA ATLATTI"

        Azat Enes Aslan'ın babası İsmail Aslan, oğlunun kalp rahatsızlığı bulunduğunu, uzun yıllardır Gaziantep'te tedavi gördüğünü belirtti.

        Gaziantep'te yapılan operasyonun iyi geçmediğini, ardından uçak ambulansla oğlunun İstanbul'a sevk edildiğini anlatan Aslan, "Burada kalp damar cerrahisi ekip halinde çalışıp operasyon sonucu Azat'ımı hayata döndürdü. Çünkü Azat buraya geldiğinde kalbi durma noktasına gelmişti, durumu çok kötüydü" diye konuştu.

        Aslan, ameliyatın ardından oğlunun iyi durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şu an elhamdülillah yürüyor, gülüyor, yiyip içiyor. Burada emeği geçen kalp damar cerrahisi doktorlarına çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Biz Azat'ı 2 aylık zor geçen periyod sonunda getirdik buraya. Babürhan Özbek hocamız sayesinde Azat hayata döndü. Gerçekten hayata tutunma mücadelesini Azat başarıyla atlattı. Azat'ı buraya uçak ambulansla getirdik ama yürüyerek götüreceğiz inşallah evimize."

        "DOKTOR ABİLER ÇOK İLGİLENDİ"

        Azat Enes Aslan da iyi durumda olduğunu dile getirerek, arkadaşlarının yanına, okula döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

        Büyüyünce özel harekatçı olmak istediğini ifade eden Aslan, "Doktor abiler çok ilgilendi. Ben buraya geldiğimde çok kötüydüm. Onlar beni iyileştirdiler. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.

