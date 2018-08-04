America Mineiro - Palmeiras maçı öncesi rakamlar

America Mineiro ve Palmeiras, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. America Mineiro 20 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Palmeiras 26 puanda ve 6. sırada. America Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Palmeiras, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 565 kodlu maçta; İddaa oynayanlar America Mineiro kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Palmeiras sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

America Mineiro son hafta oynanan Palmeiras maçında 1-1 berabere kaldı.

Palmeiras ise America Mineiro karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

America Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. America Mineiro, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Palmeiras, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Palmeiras, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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