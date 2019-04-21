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“TÜRK KIZINI KANDIRMAK KOLAY DEĞİL”



Olayı anlatan Onur Akay, “Rapçi Tupac Amaru Shakur'ın yapımcısı Suge Knight'ın oğlu Junior Suge'nin, ABD'de kurduğu çeteyle genç kızları tuzağına düşürdüğü ve son olarak Anjelik Calvin’i tuzağa düşürmeye çalıştığını duyunca, Amerika’da bulunan Ahu Tuğba’ya ulaştım. Ahu abla olayı doğruladı. Kurduğu şirkette kıyafet ve aksesuarları bütün dünyaya sattığını söyleyen Junior Suge ve elemanları, firmanın reklam yüzü yapmak için Ahu ablanın kızı Anjelik’e teklif götürmüş ve Türkiye'ye de açılmak istediklerini söyleyerek, Anjelik’i anlaşma imzalamak için özel uçakla New York'a davet etmişler. Türk kızını kandırmak kolay değil! Canım Anjelik, kolay kolay kimseye güvenmez ve onlara annesi ya da avukatıyla geleceğini söylemiş. Ancak Anjelik’e yalnız gel demişler. Durumdan şüphelenen Anjelik, yaptığı araştırmada, çetenin Tupac hayranı genç kızları ağına düşürdüğünü ve kötü işlerine alet ettiğini öğrenmiş ve durumu polise bildirerek Amerika’daki genç kızları konu ile ilgili uyarmış. Tebrik ediyorum seni Anjelik” ifadelerini kullandı.