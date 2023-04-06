Amerikan rüyasının büyük çıkışlarından bir tanesi de 1931 yılında Amerika Destanı isimli bir kitap yazan James Truslow Adams sayesinde oldu. Adams, Amerikan rüyasının "Yalnızca motorlu arabaların ve yüksek ücretlerin bir rüyası değil, her erkeğin ve her kadının oldukları en yüksek boyuta ulaşabilecekleri bir toplumsal düzenin rüyası" olduğunu yazdı.