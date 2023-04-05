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Anma törenlerinde neden kırmızı karanfil bırakılır?

Birçok ülkede, bir olayı veya kişiyi anmak için düzenlenen törenlerde, katılımcılar mezara veya olayın olduğu bölgeye karanfil bırakır. Bunun nedenini tam olarak bilmesek de iki farklı efsane ipucu verebilir.

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  • Anma törenlerinde neden kırmızı karanfil bırakılır?

    Dünyanın birçok ülkesinde, bir olayın arkasından hayatını kaybedenleri anmak için mezarlara veya sembolik olarak belirlenen yere kırmızı karanfi bırakılır. Peki, kırmızı karanfili anma töreninin başrolü yapan nedir?
  • Anma törenlerinde neden kırmızı karanfil bırakılır?

    Bu konu hakkında elimizde iki farklı teori bulunuyor. Biri Antik Yunan'a dayanırken, diğeri ise Hz. Meryem'den geliyor.

    Yunan mitolojisinde vahşi doğa, hayvanlar ve bitki örtüsü tanrısı olan Artemis, bir gün avlanmaya çıkar ancak istediği gibi avlanamaz ve eli boş döner. Dönerken ormanda flüt çalan bir çobana rastlar ve yaptığı gürültüyle hayvanları kaçırdığını düşünerek, çobanın gözlerini oyar.
  • Anma törenlerinde neden kırmızı karanfil bırakılır?

    Çobanın gözlerinin düştüğü yerde iki adet karanfil açar. Öfkesi geçen Artemis, çobanın masum olduğunu anlasa da iş işten geçmiştir. 
  • Anma törenlerinde neden kırmızı karanfil bırakılır?

    İkinci efsaneye göre ise Hz. Meryem, oğlu Hz. İsa çarmıha gerilirken ağlar ve gözyaşının düştüğü toprakta karanfiller biter. 

    O gün bu gündür; kırmızı karanfil, masum insanların dökülen kanını temsil etmek için kullanılır.

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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