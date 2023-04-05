Bu konu hakkında elimizde iki farklı teori bulunuyor. Biri Antik Yunan'a dayanırken, diğeri ise Hz. Meryem'den geliyor.

Yunan mitolojisinde vahşi doğa, hayvanlar ve bitki örtüsü tanrısı olan Artemis, bir gün avlanmaya çıkar ancak istediği gibi avlanamaz ve eli boş döner. Dönerken ormanda flüt çalan bir çobana rastlar ve yaptığı gürültüyle hayvanları kaçırdığını düşünerek, çobanın gözlerini oyar.